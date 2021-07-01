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Силовики провели совещание о ходе расследования дела об убийстве Кемала Ардзинба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме. Один из подозреваемых в его убийстве задержан и арестован судом на два месяца.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Очередное оперативное совещание о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Кемала Ардзинба состоялось в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

© Sputnik / Марианна Кубрава
Аслан Бжания встретился с родственниками убитого в Сухуме Кемала Ардзинба

В совещании приняли участие руководство и члены следственной группы прокуратуры города Сухум, оперативных сотрудников Службы государственной безопасности и Управления внутренних дел по городу Сухум.

По итогам были определены направления дальнейшей работы, даны конкретные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, после чего в городе объявили план "Перехват".

По данным МВД Абхазии, 18 мая около 17:10 двое неустановленных лиц поднялись на девятый этаж многоквартирного дома №6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения №8 по улице Абырба, и с лестничной площадки произвели три выстрела из огнестрельного оружия в Кемала Ардзинба, который вышел во двор. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле Toyota Mark X под управлением третьего соучастника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль был обнаружен сотрудниками милиции горящим в селе Яштуха Сухумского района.

Одного из подозреваемых, Батала Пилия, задержали 19 мая в 20:00 в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий. Он арестован судом на два месяца.

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