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Таможенные платежи в Абхазии за первое полугодие 2021 года превысили план

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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За июнь 2021 года при плане в размере 146,4 миллионов рублей объем начисления таможенных платежей составил 253,2 миллиона.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Таможенными органами в бюджет начислено таможенных платежей в размере 1 миллиард 183,3 миллиона рублей за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

Плановый показатель на первое полугодие этого года выполнен на 126%, он составлял 938,5 миллионов рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатели по начислению платежей в текущем году увеличились на 369,0 миллионов, в сравнении с 2019 годом – на 405 миллионов рублей.

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