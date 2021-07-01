Таможенные платежи в Абхазии за первое полугодие 2021 года превысили план

За июнь 2021 года при плане в размере 146,4 миллионов рублей объем начисления таможенных платежей составил 253,2 миллиона.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Таможенными органами в бюджет начислено таможенных платежей в размере 1 миллиард 183,3 миллиона рублей за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

Плановый показатель на первое полугодие этого года выполнен на 126%, он составлял 938,5 миллионов рублей.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатели по начислению платежей в текущем году увеличились на 369,0 миллионов, в сравнении с 2019 годом – на 405 миллионов рублей.