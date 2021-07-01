Служба собственной безопасности МВД Абхазии опубликовала полугодовой отчет

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар дал распоряжения по усилению контроля обеспечения законности в рядах ОВД, выявлению правонарушений, подрывающих авторитет милиции в глазах общества.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. За шесть месяцев 2021 года службой собственной безопасности МВД Абхазии по итогам проводимых проверок в Генеральную прокуратуру были пересланы пять материалов для принятия процессуального решения о привлечении ряда лиц в том числе и к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

В отношении бывшего сотрудника ОВД уже вступило в законную силу решение суда с обвинительным приговором.

Из органов внутренних дел уволены 20 сотрудников, в связи с проводимыми служебными проверками 35 сотрудников ОВД предупреждены о неполном служебном соответствии, строгий выговор объявлен 36 сотрудникам ОВД, выговор получили 68 сотрудников ОВД, шести сотрудникам ОВД объявлены замечания и 15 сотрудников переведены в иные подразделения ОВД.

С мая 2020 года по настоящее время управлением собственной безопасности МВД проведено 139 служебных проверок, по результатам которых дисциплинарным взысканиям подвергнуты 179 сотрудников органов внутренних дел.

Отмечается, что ведется работа по выявлению возможных фактов незаконного хранения, ношения незарегистрированного огнестрельного оружия сотрудниками ОВД.

На особый контроль поставлены службы, обеспечивающие профилактику правонарушений в части незаконной добычи криптовалют.

В системе УСБ работает Горячая линия, обращения и жалобы на неправомерные действия со стороны представителей ОВД принимаются круглосуточно.