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Еще один пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1371)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 145 человек из 431 протестированного в Абхазии.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Пациент с коронавирусной инфекцией 1952 года рождения скончался в Гудаутской больнице, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 человек. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 31, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 17488 человек. Зарегистрировано 249 летальных случаев. Выздоровели 15490 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1371)

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