Кабмин Абхазии разъяснил порядок получения лицензии на торговлю оружием

На заседании в среду 30 июня Кабинет министров Абхазии утвердил положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами, порядке выдачи и формы бланков лицензии на приобретение гражданского и спортивного оружия.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Выдачей лицензии на приобретение гражданского, спортивного оружия и лицензии на торговлю оружием будет заниматься Министерство внутренних дел Абхазии, рассказала в интервью радио Sputnik старший референт правового управления аппарата Кабинета министров Абхазии Эсма Лакербая.

По ее словам, соискателями на получение лицензии на торговлю оружием могут быть юридические и физические лица, зарегистрированные в Абхазии по существующим нормам. Для получения разрешения на торговлю оружием нужно:

наличие помещения, где будет продаваться оружие, и учтены санитарные, противопожарные требования,

обеспечение полной сохранности оружия и исключения доступа посторонних лиц к местам его хранения.

Продавец должен будет ежемесячно предоставлять МВД отчеты о проданном оружии и сведения о его покупателях и предоставлять отстрелянные пули и гильзы из продаваемого оружия для включения в пулегильзотеку.

"При продаже оружия должны работать сотрудники, которые имеют опыт работы с оружием, не имеют судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям, физически здоровые, не страдающие алкогольной и наркотической зависимостью", - добавила Лакербая.

Лицензия на торговлю оружием в Абхазии предоставляется бессрочно, без права передачи третьим лицам. Заявление на получение лицензии рассматривается в течение трех дней.

Также Лакербая рассказала о правилах получения лицензии на приобретение гражданского оружия. Она отметила, что соискателем лицензии на получение гражданского оружия может быть только гражданин Абхазии, который постоянно проживает в республике и достиг 18 лет. Кроме того, у него должно быть стабильное психическое состояние и отсутствие судимости.

При достижении 27 лет с целью хранения предоставляется право на приобретение короткоствольного оружия.

Министерству здравоохранения поручено составить список заболеваний, которые будут препятствовать лицу получить лицензию на приобретение гражданского и спортивного оружия, в течение 30 дней со дня вступления постановлений в силу.