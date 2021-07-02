В Кодорском ущелье обрушился мост

К месту происшествия направились профильные специалисты для решения конкретных задач по восстановлению движения.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Мост через реку Кодор обрушился в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье, сообщает МЧС Абхазии.

По словам специалистов, течение реки во время паводка смыло грунт, что и стало причиной обрушения моста. Несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, оказались без сообщения с остальной частью республики.

К месту обрушения прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в сопровождении российского специалиста, они провели осмотр района происшествия и определили его масштабы.

Временную схему движения решили провести по старому мосту через Кодор, расположенному неподалеку. Отмечается, что опоры этого моста в удовлетворительном состоянии, но поверх них нужно настелить новое дорожное покрытие.

О ситуации с обрушением моста доложили руководству страны, на место происшествия направились профильные специалисты для решения конкретных задач по восстановлению движения.

По словам Льва Квициния, в случае возникновения экстренных ситуаций, МЧС готово помочь гражданам в выезде из района обрушения моста.