В Гудаутской ЦРБ не могут открыть допотделения из-за нехватки персонала

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудаутском ковидном госпитале не могут открыть дополнительные отделения для приема пациентов с коронавирусом из-за нехватки персонала, рассказала замглавврача ЦРБ Гудаутского района Ангелина Отырба.

"Сейчас работают четыре отделения – три инфекционных и одно реанимационное, они заполнены. Мы могли бы открыть еще отделения, но нет персонала, который будет работать. Каждое отделение должны обслуживать минимум четыре медсестры, две санитарки и два врача. Отдельно несут дежурства также в "красной" и "зеленой" зонах", - отметила Отырба и добавила, что сегодня в двух отделениях госпиталя трудятся пять медсестер.

С учетом роста количества заболевших COVID-19, необходимость в открытии дополнительных отделений есть. Если будет достаточное количество персонала, то в госпитале есть резерв еще на два отделения, уточнила она.

По данным к утру пятницы 2 июля, в госпитале проходит лечение 94 пациента с подтвержденным ковидом. В реанимации, где должны вступать на дежурство 12 медсестер, работают пять человек.

Келин о желании работать в красной зоне ковид-госпиталя: если не я, то кто

"Необходимое количество медиков есть, но не всегда могут работать в таком режиме и условиях. Людям тяжело, и не все выдерживают. Кто может, работает и просто падает с ног, а кто раньше не работал по каким-то свои причинам, их никак не затащишь в "красную" зону", - подчеркнула медик и обратилась к населению Абхазии соблюдать осторожность, чтобы избежать этого заболевания.

Госпитализация пациентов, несмотря на сложности, не приостановлена, но критерии немного изменились, сказала Отырба.

"У нас каждый день происходит госпитализация. Просто мы это делаем по мере освобождения мест. Принимаем больных, которым необходимо именно стационарное лечение. Дело в том, что к нам обращается много пациентов с паническими атаками и те, кто по состоянию здоровья может лечиться амбулаторно, но лечение дорогое, и они рвутся в больницу. Тем самым занимают места пациентов, которые поступают в тяжелом состоянии", - объяснила врач.

Отырба также рассказала, что пациенты госпитализируются по направлению лечащих врачей и с одобрения руководства госпиталя.