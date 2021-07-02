Максим Гвинджия рассказал о планах на должности помощника президента

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Новый помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия в интервью радио Sputnik рассказал о планах на своей новой должности. Он отметил, что работой по сохранению и наращиванию уже существующих связей Абхазии с другими странами успешно занимается Министерство иностранных дел.

"Может быть, я тоже поучаствую в этом, чтобы добавить в этот процесс немного личных дружеских отношений, потому что это тоже всегда очень важно в отношениях между странами. Отношения не должны строиться только на официозе, должны быть личные добрые отношения, которые у меня, к счастью, сохранились со многими людьми, можно параллельно заняться налаживанием контактов и с другими странами", - подчеркнул Гвинджия.

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Должность помощника президента по международным делам - очень ответственная и интересная работа, заметил он.

"Не буду лукавить, я предложил свою кандидатуру, предоставил свою биографию, я искал эту работу, и, к счастью, мне ее дали. Мне захотелось заняться чем-то новым старым, или старым новым", - сказал помощник президента.

Планы на работу остались такими же, как и во время работы в Министерстве иностранных дел Абхазии, подчеркнул он.

"Максимально достигать любой точки земли, налаживать отношения с другими странами. Если кто-то нас не признает политически, то буду стараться установить больше экономических связей, этот опыт я приобрел в Торгово-промышленной палате. Может быть, я немного посмотрю на эти вещи. Люди, которые приходят на какие-то новые должности, у них полно планов и надежд", - проинформировал Максим Гвинджия.

Максим Гвинджия с марта 2004 года по февраль 2010 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Абхазии. С 26 февраля 2010 по 11 октября 2011 года возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии. После ухода с госслужбы работал вице-президентом Торгово-промышленной палаты Абхазии, а также вице-президентом "Международного фонда Апсны".

Ранее помощником президента по международным связям был Ахрик Авидзба. 12 июня суд признал Авидзба виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и присудил ему три года условно, плюс 10 тысяч рублей штрафа.