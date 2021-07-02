Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июля

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В субботу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сохранится удушливо жаркая погода и высокий уровень ультрафиолетового излучения. В воскресенье из-за смены воздушных масс со второй половины дня временами дождь, к концу дня переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.