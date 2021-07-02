Прогноз погоды в Абхазии на выходные 3 и 4 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии в предстоящие выходные будет находиться под влиянием южного циклона и активного выноса тепла.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В субботу, 3 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сохранится удушливо жаркая погода и высокий уровень ультрафиолетового излучения. В воскресенье из-за смены воздушных масс со второй половины дня временами дождь, к концу дня переходящий в сильный ливневый дождь с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.