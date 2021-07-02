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Глава села Джал рассказал, почему жители не платят за свет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (425)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210702/1032755275/Glava-sela-Dzhal-rasskazal-pochemu-zhiteli-ne-platyat-za-svet-.html

1 июля "Черноморэнерго" сообщило о том, что села, в которых жители не платят за потребленную электроэнергию, будут отключаться от сети.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik.  Глава администрации села Джал Алиас Акаба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, почему большинство жителей не платят за потребленную электроэнергию.

© Sputnik / Виталий Тимкив
"Черноморэнерго" будет отключать села, в которых не платят за электроэнергию

"Нельзя сказать, что положение сельчан хорошее. Прежде чем прийти к сельскому жителю за оплатой электричества, которую он потребил, мы должны были ему что-то дать. Если говорить откровенно, у крестьян нет других источников заработка кроме сельского хозяйства, поэтому жители Джала за потребленную электроэнергию в основном платят в сезон ореха и мандарин. У нас в селе мало пенсионеров, они платят по мере возможности", - говорит он.

Ранее начальник управления сбыта "Черноморэнерго" Инал Лазба сообщил, что жители села Араду Очамчырского района с января по июнь 2021 года не заплатили за электричество ни одного рубля. А села Джал и Гуп заплатили 6 900 и 8 600 рублей за полгода. Лазба назвал такую картину с собираемостью катастрофической.

Первые шесть месяцев года традиционно самые сложные для сельского хозяйства и прибыли от него нет, поэтому село Джал оказался в числе населенных пунктов, которые плохо платят за потребленное электричество, отмечает Аляс Акаба.

Изыскать с крестьянина деньги, которых у него нет, невозможно, говорит глава села. "Есть семьи, к которым невозможно приходить, так как их материальное положение очень сложное. У таких не то, что просить деньги за электричество, им самим нужно оказывать помощь", - подчеркнул он.

При этом Акаба поддерживает указание президента об увеличении собираемости за потребленную энергию, но в то же время отмечает, что в решении этого вопроса возникают сложности. К тому же качество электроэнергии не всегда удовлетворительное, добавляет глава села.

"Но причина неуплаты не в том, что население отказывается отдавать деньги за плохой свет, а в том, что у большинства жителей просто нет денег", - констатирует глава Джала.

Что касается заявления "Черноморэнерго" относительно отключения электричества в населенных пунктах, где не уплачивают за свет, Алиас Акаба считает, что это не решение вопроса. По его мнению, нужно убеждать тех, кто в состоянии заплатить за электричество, но не делает этого.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (425)

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