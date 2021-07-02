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Прививку от коронавируса сделали более пяти тысяч человек в Абхазии

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (74)
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Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая, республика получила 6500 доз препарата.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Вакцинацию от коронавиурса прошли 5609 человек в Абхазии, такие цифры приводит Минздрав республики. Более двух тысяч человек получили второй компонент вакцины.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая, республика получила 6500 доз препарата.

Абхазия уже запросила у России дополнительную партию вакцины от COVID-19, а также попросила направить, в случае необходимости, врачей для помощи абхазским медикам.

Как рассказала радио Sputnik главный терапевт страны Анжела Арчелия, абсолютное большинство сделавших прививку в Абхазии не ощутило никаких побочных действий. Случаев госпитализации после прививки не зафиксировано.

 

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (74)

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