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Число летальных случаев с коронавирусом выросло до 250 в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1374)
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Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17643 человека, выздоровевших - 15508.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 487 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 155 из них, сообщает Оперштаб.

Отмечается, что в Гудаутской ЦРБ 1 июля умерла женщина 82 лет. Таким образом количество зарегистрированных смертей с коронавирусом в республике достигло 250.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 94 человека. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1374)

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