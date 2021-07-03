Молодой шеф: как Антон Шиховцов стал популярным поваром в Абхазии

Молодой шеф-повар популярного абхазского ресторана Антон Шиховцов стал победителем ежегодного конкурса кондитеров. Sputnik узнал, почему Антон променял архитектуру на кухню, и что он сам никогда не сможет съесть.

Антон Шиховцов – 27-летний шеф-повар одного из самых популярных ресторанов Абхазии и победитель ежегодного конкурса кондитеров от Торгово-промышленной палаты. Победить в конкурсе повару удалось не с первого раза, но в этом году восточные сладости, муссы, шоколадный торт и мороженое на азоте Антона покорили жюри и гостей конкурса.

Уже около пяти лет многие специально приходят в ресторан за пастой, пиццей и роллами молодого шефа.

© Foto / предоставил Антон Шиховцов Антон Шиховцов

Асмат Цвижба, Sputnik

Дело случая

В детстве Антон мечтал быть архитектором, на то были все шансы, мальчик отлично рисовал и чертил. Судьба сложилась иначе – учиться в Абхазском госуниверситете Антон не захотел, а выехать возможности не было. Парень пошел служить, а после получил предложение от друга-повара – почему бы тебе не попробовать.

Антон согласился и, по его словам, получаться у него стало сразу. Уже в 23 года он стал су-шефом.

"Из-за занятости родителей я часто оставался один дома, и приходилось самому себе готовить что-то легкое. Возможно, поэтому стало быстро получаться", - рассуждает он.

По словам шефа, родители изначально кулинарное увлечение сына всерьез не восприняли, но, когда он начал набирать популярность, стали гордиться. А мечта об архитектурном факультете зря не пропала.

"Я свои навыки перевел в кулинарию, в некоторых изделиях нужно четко рассчитать диаметр, центр, и это мне очень помогает", - объяснил он.

© Foto / предоставил Антон Шиховцов Антон Шиховцов

Не работа, а искусство

Профессионального образования у Антона нет. Только практика и ежегодные стажировки у звезд мировой кулинарии, чтобы быть на уровне и учиться новому. Удовольствие не из дешевых, каждый год шеф откладывает на образование деньги.

В ресторане, где он сейчас работает, молодой повар начал с японской кухни. Тогда, по его словам, в день в ресторане продавали одну порцию роллов. Сейчас свободное место в ресторане сложно найти даже в будний день.

Но вскоре японская кухня встала Антону поперек горла. Теперь он отвечает за европейское меню, на нем вся выпечка, кондитерские изделия, холодные и горячие закуски.

© Foto / предоставил Антон Шиховцов Антон Шиховцов

- Сильно устаете на работе?

- Нет. Понимаете, это искусство, и ты еще за него деньги получаешь. Усталость есть, но она приятная. Правда, иногда на семью не хватает времени, но жена не жалуется, мы изначально все проговорили, что я буду много работать. Она была не против.

Женился Антон совсем недавно. Признается, что дома почти не готовит, после рабочего дня сил не остается, но в еде не привередлив. Готов съесть все, кроме куриной печени.

- А не бывает, что иногда вы берете еду из кухни домой?

- Нет, я категорически против этого и поварам своим не разрешаю, - отрезал шеф.

Мечты и цели

День Антона загружен полностью, даже во время интервью ему приходится отвлекаться на телефонные звонки и решать рабочие вопросы. За такую работу шеф-повар получает "выше среднестатистической абхазской зарплаты", как он сам говорит.

Мечтает шеф не о повышении зарплаты и даже не о мишленовской звезде – он хочет, чтобы Абхазия стала гастрономическим раем, а ресторан - его центром. Для этого Антон планирует продолжать учиться у лучших мастеров.