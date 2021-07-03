Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днем города

Основанный в VI веке до нашей эры город Диоскуриада - современный Сухум - в этом году отмечает свое 2505-летие.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей Сухума с днем города, сообщается на сайте главы государства.

Бжания отметил, что многовековая история Абхазии и ее государственность неразрывно связаны с Сухумом.

"И мы, граждане Абхазии, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. Жители Сухума своим трудом, знаниями, талантом, напористостью не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал, чтобы каждый житель и гость города был счастлив, жил в достатке и благополучии.

Город-крепость Диоскуриада был воздвигнут греками в VI веке до нашей эры. На набережной Диоскуров в Сухуме до сих пор сохранились останки великой Сухумской крепости, которая пережила владычество различных империй.

В этом году Сухум отмечает свое 2505-летие.

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