Праздник для Сухума: в Абхазии отметили день рождения столицы

День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля. В этом году столице Абхазии исполняется 2505 лет.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. День города Сухум отметили в столице в субботу 3 июля.

Праздничный день начался с возложения цветов к Мемориалу славы. В церемонии принял участие глава администрации Сухума Беслан Эшба и представители делегаций из Краснодара, Донецка и Чебоксар.

Все праздничные мероприятия по решению главы Администрации проводились на открытом воздухе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Абхазии.

Больше всего празднику были рады маленькие жители, для которых столица в свой день рождения подготовила подарки - аниматоров из любимых мультфильмов, концерт. Сами детишки в долгу не остались, спели, станцевали и прочитали стихи.

На площади у Абхазского драмтеатра открылась выставка "АҞӘА" - это творческий дуэт художница Екатерины Гуськовой и фотографа Наалы Авидзба. На картинах и фото улочки старого Сухума, как будто вышедшие из рассказов Фазиля Искандера, любимые столичные пейзажи, которые передают атмосферу города.

"Мы живем в этом прекрасном городе, но иногда не замечаем, насколько он красивый. Хорошо, что есть художники, которые могут открыть нам глаза и поделиться этой красотой", - сказала посетительница выставки Лана.

У некогда любимого сухумцами ресторана "Амра" раздавались звуки пианино, скрипки и флейты, на которые "сбежались" гости столицы.

Екатерина из Ростова о Сухуме слышала много, но приехала в город в первый раз. По ее словам, он влюбил в себя с первого раза.

"Вы такие счастливчики, что можете каждый день любоваться такими пейзажами. А смотреть на море и слушать классическую музыку - это и вовсе наслаждение", - сказала она.

На Набережной Диоскуров открылась выставка "Маска Диоскуров", которая рассказывала легенду о рождении и смерти братьев Диоскуров, которые ходили за золотым руном.

Выставка "АҞӘА" в честь дня города Сухум © Sputnik / Томас Тхайцук

День города Сухум © Sputnik / Томас Тхайцук

День города Сухум © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Маска Диоскуров" на набережной Диоскуров © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка "Маска Диоскуров" на набережной Диоскуров © Sputnik / Томас Тхайцук

День города Сухум © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка "АҞӘА" в честь дня города Сухум

Праздничный вечер завершился концертом. Для жителей столицы и гостей народные мотивы сыграл Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа.

С днем города сухумцев поздравил президент Абхазии Аслан Бжания.

"Жители Сухума своим трудом, знаниями, талантом, напористостью не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Желаю, чтобы каждый житель или гость нашего города был счастлив, жил в достатке и благополучии. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улочках любимого города. Мы — это наш город!"- сказал он.

С Днем города гостей концерта поздравил и глава администрации столицы Беслан Эшба.

"Мы имеем право претендовать на звание одного из древнейших городов в мире и хотим, чтобы с этим считались все. Желаю вам счастья, успеха и много трудиться, чтобы наш город стал краше, уютнее и все, кто посещает наш город, влюблялись в него",- пожелал он.

Мэр города вручил грамоты выпускникам школ, которые завершили обучение с наилучшим оценками.

Также почетные грамоты "За самоотверженный труд, высокий профессионализм, проявленный при выполнении лечебного долга, личный вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции" были вручены исполняющему обязанности главврача Сухумской инфекционной больницы Астамуру Гуния и заместителю директора по научной части НИИЭПиТа АНА Алисе Матуа.

За самоотверженный труд, высокий профессионализм, ответственное выполнение должностных обязанностей, личный вклад в обеспечении безопасности правопорядка наградили исполняющего обязанности начальника УВД по Сухуму Астамура Хагуш.

Концерт завершился выступлением звезд местной эстрады и салютом.