В Гагрской ЦРБ скончался пациент с коронавирусом, выявлено 175 новых случаев

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 17818. Выздоровели 15540 человек, летальных случаев 251.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки провели у 486 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 175 из них, сообщает Опрештаб по защите населения от коронавируса.

В сообщении отмечается также, что в Гагрской ЦРБ 3 июля скончался пациент 62 лет.

Сейчас в Гудаутском ковидном госпитале стационарное лечение проходят 98 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья еще 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 29, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения