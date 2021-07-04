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Бжания поздравил МЧС Абхазии с 15-летием ведомства

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210704/1032762756/Bzhaniya-pozdravil-MChS-Abkhazii-s-15-letiem-vedomstva-.html

4 июля 2006 года указом президента было образовано Управление по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, в 2014 году оно было преобразовано в министерство.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям с 15-летием создания спасательного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

"В этот юбилейный день я искренне приветствую абхазских спасателей, пожарных, всех сотрудников МЧС, для которых эта благородная, ответственная и трудная работа стала призванием", - говорится в поздравлении. 

Президент подчеркнул, что на спасателей возложена важная миссия, ведь, порой рискуя жизнью, они первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду.

Отмечается, что руководство страны будет уделять особое внимание вопросам оснащенности МЧС и подготовке квалифицированных специалистов для спасательного ведомства.

Указом президента за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Абхазия" присвоено Льву Квициния, министру по чрезвычайным ситуациям, а также Сурену Данеляну, заместителю начальника пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района, Гураму Псардия, бывшему заместителю начальника Управления государственного противопожарного надзора МЧС.

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