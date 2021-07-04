Карстовое царство: 46 лет назад для посетителей открыли пещеру в Новом Афоне

Новоафонская пещера – колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Со дня открытия новоафонской пещеры для посетителей прошло 46 лет – впервые туристы сели в "пещерное метро" для подземного путешествия 4 июля 1975 года.

Сама пещера была открыта Гиви Смыр летом 1961 года, поэтому 2021 год для пещеры юбилейный - 60 лет, как о ней стало известно.

Заместитель директора туристического объекта Дамей Смыр рассказал, что инфраструктура пещеры развивается, проводятся ремонтные работы, которые направлены на удобство посетителей.

"Мы построили удобный и комфортабельный холл, внутри объекта были заменены все перила на специальную нержавеющую сталь. Что касается электричества, то мы стараемся переходить на более холодное освещение, чем холоднее, тем лучше для пещеры", - отметил Смыр.

По его словам, работа в новоафонской пещере не прекращается круглый год, в зимний период объект функционирует четыре дня в неделю. "В этом году работу в летнем режиме мы начали пораньше – с 1 июня, так как количество туристов большое, раньше начинали с 15 июня", - сказал он.

С начала этого года, новоафонскую пещеру посетило 159 тысяч 823 человека, за тот же период 2019 года цифра составила 64 тысячи человек. На сегодня штат новоафонской пещеры насчитывает около 140 человек, в их числе люди, которые работают на объекте с момента открытия пещеры для туристов – 4 июля 1975 года.

"Поезд, которые возит туристов обновлялся несколько раз с 1975 года, в последний раз он был заказан в Риге, именно на том заводе, где был создан первый поезд, который перевозил туристов еще в советское время", - отметил заместитель директора новоафонской пещеры Дамей Смыр.

Новоафонская пещера – колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи. Сегодня Новоафонская пещера состоит из девяти залов, каждый их них имеет свое название – "Анакопия", "Нартаа", "Аюхаа", "Апхярца", "Апсны", Зал махаджиров, Зал спелеологов, "Гелектитовый грот", и, конечно, в пещере существует один зал, названный в честь ее открывателя – зал Гиви Смыр.

Читайте также: