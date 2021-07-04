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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (134)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Республики Абхазия будет находиться под влиянием южного циклона.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В понедельник 5 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня временами дождь, местами переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С,  днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (134)

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