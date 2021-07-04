Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 5 июля

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В понедельник 5 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с ночи и до полудня временами дождь, местами переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +23°С до +28°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90 %.