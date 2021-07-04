"Черноморэнерго": сильный ветер повредил энергосети по всей Абхазии

В результате шквалистого ветра никто не пострадал, по данным МЧС. Последствия стихии ликвидируют более пятидесяти сотрудников ведомства и аварийные бригады "Черноморэнерго".

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Многочисленные повреждения в распределительных энергосетях республики произошли из-за сильного ветра вечером в воскресенье 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Отмечается, что повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 киловатт).

Все аварийные бригады предприятия находятся на местах аварий.

Как ранее отметили в пресс-службе МЧС Абхазии, в результате шквалистого ветра никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50-ти сотрудников министерства, сообщает пресс-служба МЧС.

Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.