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"Черноморэнерго": сильный ветер повредил энергосети по всей Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В результате шквалистого ветра никто не пострадал, по данным МЧС. Последствия стихии ликвидируют более пятидесяти сотрудников ведомства и аварийные бригады "Черноморэнерго".

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Многочисленные повреждения в распределительных энергосетях республики произошли из-за сильного ветра вечером в воскресенье 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Отмечается, что повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 киловатт).

Все аварийные бригады предприятия находятся на местах аварий.

Как ранее отметили в пресс-службе МЧС Абхазии, в результате шквалистого ветра никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50-ти сотрудников министерства, сообщает пресс-служба МЧС.  

Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.

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