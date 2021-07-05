Антиковидные меры вступили в силу в Абхазии с 5 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об ужесточении антиковидных мер в республике на основании рекомендаций Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Антиковидные ограничения вступили в силу в Абхазии с 5 июля.

Согласно вновь принятым мерам, с 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания.

Проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и других объектах общепита, а также проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях в строгом соответствии с утвержденными санитарными нормами и правилами разрешили в республике только 13 мая.

Однако с середины июня начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, и в связи с этим увеличилась обращаемость в медучреждения.

29 июня Координационный штаб по защите населения от коронавируса рекомендовал президенту ужесточить антиковидные меры. 25 июня депутаты Парламента также обратились к президенту в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране, они рекомендовали ввести строгий запрет на проведение свадебных, ритуальных мероприятий, особенно в закрытых помещениях.

По состоянию на 3 июля, общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день выросло до 17818. Выздоровели 15540 человек, летальных случаев 251.