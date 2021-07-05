Оружие и боеприпасы пытались ввезти в Россию из Абхазии

Выявленные оружие и боеприпасы установленным порядком изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу России оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В автомобиле, следовавшем из Абхазии в Россию, пограничники обнаружили укрытый от досмотра под сиденьем травматический пистолет Grand Power с одним магазином и 12 патронами к нему.

Согласно российскому законодательству, ввоз и вывоз из России гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляются по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.