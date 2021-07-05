После стихии: как Абхазия справляется с природным бедствием

Прошли сутки с момента как штормовой ветер и ливневые дожди обрушились на Абхазию. В результате стихии упало множество деревьев, пострадали линии электропередач, без электричества осталась значительная часть страны. Помимо этого, ветер снес крыши многих жилых строений.

О том, как службы справляются с работой по ликвидации последствий стихии в Сухуме и районах республики, читайте в материале Sputnik.

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Последствия штормового ветра

В Абхазии продолжается работа по преодолению последствий стихии, которая обрушилась на республику 4 июля. Помимо поваленных деревьев и снесенных крыш, могут возникнуть перебои в работе телерадиовещания. Во вторник Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию проинформировал о возможных перебоях связи и телерадиовещания, что стало следствием прошедшего сильного ветра.

Директор Сухумского ботанического сада Эдуард Губаз сообщил о том, что ветер нанес существенный ущерб редким видам растений, а администрация НИИ ЭПиТа сообщила, что в результате стихии две обезьяны сбежали из питомника.

Шквалистый ветер нанес большой ущерб столице Абхазии. Для того, чтобы ликвидировать последствия стихии, в Сухуме создали специальный штаб, о его работе в интервью радио Sputnik рассказал заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума Руслан Авидзба.

"Пока не оценен нанесенный ущерб столице, идет работа в этом направлении, соответствующим службам даны поручения произвести оценку, и в ближайшее время будут предварительные данные о нанесенном ущербе. В настоящее время все службы работают в экстренном режиме, утренний дождь создал дополнительные сложности, но сейчас, слава богу, распогодилось, и службы более экстренно реагируют на обращения граждан", - подчеркнул Авидзба.

В оперативном штабе создана группа, которая занимается обработкой информации, и в дальнейшем будут составлены дефектные акты, отметил он.

"Учитывая то, что было много поваленных деревьев, первой задачей было освободить центральные магистрали, проезжие части, чтобы транспорт мог передвигаться, чтобы люди могли безопасно ходить. Помимо упавших деревьев, было еще много наклонившихся деревьев, а также пострадали столбы уличного освещения", - сказал Руслан Авидзба.

Сильный ветер в Сухуме повалил деревья и столбы, снес крыши домов © Sputnik / Томас Тхайцук

Сильный ветер в Сухуме повалил деревья © Sputnik / Томас Тхайцук

Сильный ветер в Сухуме повалил деревья © Sputnik / Томас Тхайцук

Ликвидация последствий шторма в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Ликвидация последствий шторма в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Ликвидация последствий шторма в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Ликвидация последствий шторма в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Сильный ветер в Сухуме повалил деревья и столбы, снес крыши домов

Он сообщил, что службы работали всю ночь, расчищали дороги от упавших деревьев.

"Город очищается, но этот процесс не быстрый – не одного дня. Все будет делаться только для того, чтобы максимально ликвидировать последствия стихии. Большой ущерб был нанесен обвалом деревьев по Кодорскому шоссе, начиная от эстакады на Турбазе и до келасурского моста, упало очень много деревьев, была парализована республиканская трасса. Основные кряжи и стволы были распилены и убраны ночью, сейчас службы убирают там крупные ветки и листву", - говорит замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Сухума.

К работам активно подключились служащие Министерства обороны, отметил Авидзба. В настоящее время город частично запитан электричеством.

"Сначала удалось обеспечить Республиканскую больницу, Инфекционную больницу. Сейчас работа ведется по восстановлению опор, проводов, чтобы максимально дать людям электричество. С точки зрения энергетики очень сильно пострадал район Маяка, там фидера вышли из строя, и требуется масштабная работа. Еще на въезде в город от Гумистинского моста по всей трассе произошли массовые обвалы. Сейчас идет очистка и уборка всей территории", - отметил он.

Также Авидзба сказал, что сильно пострадали крыши многоквартирных домов, пострадало около тридцати зданий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сильный ветер в Сухуме повалил деревья и снес крыши домов

"Были выявлены самые экстренные ситуации, где есть опасность залива, если возникнут осадки. Мы направляем туда специалистов кровельщиков Горстроя, чтобы они обеспечили безопасность", - сказал Руслан Авидзба.

По его словам, город не располагает такими средствами для проведения полномасштабных работ по ликвидации последстви" стихии. К этим работам будет подключен Кабинет министров, сейчас идут совещания по этому поводу, чтобы оценить ущерб, говорит он.

О том, как стихия сказалась на Очамчырском районе, рассказал заместитель главы администрации Артемон Габилая. По его словам, ветер не оказал такого воздействия, которое было, к примеру, в Сухуме.

"Но все ровно есть незначительные повреждения, кое-где повредились линии электропередач в особенности в частных домовладениях. В селах Джгерда, Кутол частично разрушились крыши домов, создана комиссия, будем решать, что делать дальше", - сказал он.

Ущерб сельскому хозяйству

Замглавы Очамчырского района Артемон Габилая рассказал, что шквалистый ветер нанес ущерб сельскому хозяйству.

"Ветер повредил кукурузные насаждения, арбузные поля. О том, какие это масштабы, будем выезжать и оценивать, будем смотреть, какую помощь мы им сможем оказать", - заметил он.

При этом он сказал, что ветер затронул не все села района.

"После ветра трасса была перекрыта, но силами МЧС и ГАИ мы быстро расчистили дорогу и восстановили движение транспорта. Деревья повалены в городе, соответствующие службы работают, им помогают военные части, а также горожане вносят свою лепту", - рассказал Габилая.

Как сообщили в администрации Галского района, стихия не нанесла значительного ущерба в городе, однако в нескольких селах пострадали сельскохозяйственные культуры, в особенности недозревший орех, который посыпался в больших количествах.

В Ткуарчале с последствиями стихии справились оперативно, рассказал глава администрации района Исидор Дочия.

"В четырех местах ветер повалил деревья, повредилась высоковольтная линия. Но мы в течение часа справились, у нас нет такого ущерба от стихии. Также в селе Бедия ду подмыло два столба, до конца дня специалисты устранят эту проблему и восстановят подачу электроэнергии", - сказал Дочия. Других последствий от непогоды в городе Ткуарчал и селах района нет, подчеркнул он.

Электричество и водоснабжение

Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба рассказал, что в результате стихии сам город пострадал не очень сильно.

"Деревья попадали, но не так много, были обрывы линий электропередач, в основном уже все восстановили. Наверное, из-за обрывов линий было два возгорания на трансформаторах, их тоже уже ликвидировали. Электричество восстановлено в городе, но в районах на некоторых фидерах есть проблемы", - отметил он.

На улице Ардзинба дерево упало на трехэтажный дом, в результате удара была разбита мансарда, сообщил Цишба.

"Дерево было убрано, крышу временно накрыли, чтобы жителей не заливало дождем. Еще в Старой Гагре снесло крышу дома, наши специалисты оценят нанесенный ущерб. На площади Свободы, где стоит памятник, в нижней зоне снесло все наши инсталляции и пять столбов", - подчеркнул он.

В Новом Афоне также продолжаются работы по ликвидации последствий сильного ветра. Как рассказал глава администрации города Тимур Отырба, электричество в дома жителей уже подано.

"Сильно пострадало уличное освещение, но в домовладения и в секционных домах везде подача электричества и водоснабжения осуществляется в прежнем режиме. Но идут работы там, где попадало много деревьев, мы делаем все возможное, чтобы ликвидировать все последствия", - сказал Отырба.

Начальник МЧС по Гудаутскому району Родик Чхеидзе рассказал о последствиях шквалистого ветра и о том, какую работу ведут спасатели в районе.

"Как вам известно, сегодня утром произошла трагедия, в селе Аацы мужчина упал с моста в реку и утонул. Что касается вчерашних событий, то упало много деревьев, начиная от Нового Афона до Гудауты, еще вчера мы очистили дорогу и возобновили движение автомобилей", - подчеркнул он.

При этом в селах района есть места, где движение автомобилей остановлено из-за упавших деревьев, заметил Чхеидзе.

"В силу возможностей наши сотрудники очищают от упавших деревьев и открывают движение. В основном падают сосновые деревья, но, конечно, не только они, на расчистку уходит немало времени и сил", - говорит он.

В Гудауте и селах района упало немало столбов электропередач в связи с непогодой, службы работают на местах, подчеркнул руководитель МЧС Гудауты.

Сильный ветер с дождем и шторм обрушился на республику вечером 4 июля. В республике были повалены деревья, оборваны линии электропередач. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.