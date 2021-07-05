Дома без крыш и света: главы районов Абхазии рассказали о последствиях шторма

Ливень и шквалистый ветер привели к разрушению кровли зданий, обрыву электросетей и кабелей в Абхазии в воскресенье 4 июля.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями администраций районов республики. На встрече обсуждались вопросы ремонтно-восстановительных работ и ликвидации последствий шторма, прошедшего в республике 4 июля.

Асмат Цвижба, Sputnik

Ситуация в районах

В Гагрском районе было повреждено две крыши домов по проспекту Ардзинба и на улице Русских добровольцев. Администрация оценила ремонт каждой крыши в 800 000 рублей. Однако, по словам главы "Апсныргылара" Руслана Тванба, стоимость материала и ремонтных работ выходит в несколько раз меньше. Президент поручил руководству района пересмотреть смету.

Также в районе сгорели три трансформаторных подстанции. Подача электричества в районе уже возобновлена, ремонтом подстанций занимаются специалисты "Черноморэнерго".

На трассу в Гагрском районе упало шесть больших деревьев, одно из них обрушилось на машину местного жителя. Высотные дома не пострадали, но вода заполнила подвальные помещения, что могло привести к замыканию, поэтому было принято решение отключить их от электропитания, службы ЖКХ откачивают воду.

Кроме того, на участке железной дороги в Гагре было парализовано движение, остановлен поезд Санкт-Петербург - Сухум, туристы на автоубсах были доставлены в Сухум. Министр экономики Кристина Озган подтвердила информацию. По ее словам, на участке Гудаутской железной дороги были повреждены четыре опоры и повалены два дерева, ведутся восстановительные работы.

Глава Гудаутского района Беслан Бождгуа рассказал, что из-за стихии в районе пострадало 46 домовладений, три секционных дома и частные домовладения. Большой урон нанесен домам в селах Лыхны, Ачандара, где пострадали по шесть-семь домов.

"В городе электричество есть частично, в селах тоже. Электрики занимаются решением проблемы, в очистке задействованы службы ЖКХ", - сказал Боджгуа.

Стихия не миновала и Сухум. По словам главы администрации Беслана Эшба, пострадало 47 домостроений, в четырех домах крыши снесены полностью, предположительно разрушены 12 -13 000 квадратных метров. Под риском подтопления в случае дождя 22 дома, на пяти из них ведутся работы, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации.

Из 15 столичных школ пострадали 10, из 13 детских садов – семь. Три детских сада не смогли принять детей, так как был закрыт доступ или сорвана крыша.

Эшба отметил, что значительно пострадали троллейбусные линии, по последним подсчетам повреждены 28 линий, ведутся восстановительные работы. Также глава администрации сказал, что ведется ремонт на фидерах и к 20:00 подача электричества возобновится в Старом Поселке, в течение дня дадут свет жителям улиц от Инал-ипа до Красного моста.

"В медучреждениях есть электричество, не запитана еще Городская вторая больница, но она питается частично за счет генератора. Этот вопрос обещают до конца дня решить", - добавил мэр города.

Без электричества остаются села Дзыгута, Верхняя Эшера и Гумиста Сухумского района, в остальных селах свет есть частично. Из-за ветра и ливня пострадали 19 домовладений и одно пятиэтажное здание в селе Эшера. У четырех частных домов крыша разрушена полностью.

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал, что из-за ветра в районе было свалено на трассу около 70 деревьев, но к 12 ночи все было расчищено силами МЧС. Из-за шторма пострадало 13 домовладений, в одном из них крыша слетела полностью. Однако все дома были своевременно накрыты брезентом, добавил глава администрации.

"По предварительным подсчетам разрушено чуть больше 1000 квадратных метров кровли. Пострадали четыре многоэтажных дома, два из них дома, предназначенные для репатриантов. Один еще не был сдан в эксплуатацию, там крыша разрушена полностью", - рассказал Барателия.

Со вчерашнего дня в районе нет воды, так как еще не подпитана Мархяулская насосная станция. Ожидается, что вода будет подана к вечеру 5 июля, добавил глава администрации.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа добавил, что в Гулрыпшском районе есть также проблемы с электроснабжением по семи фидерам. Он отметил, что нет гарантии, что подача света будет восстановлена 5 июля.

Глава Очамчырского района Беслан Бигвава рассказал, что повреждены 12 жилых домов в селах Отара, Гуада, Отап, Кутол, Тамшь, Джгерда и в Очамчыре. 12 сел остаются частично без света.

По словам главы администрации Афона Темура Отырба, из-за шквалистого ветра было повалено порядка 50 деревьев, снесло кровлю трех частных домов, трех гостевых домов и один объект торговли, подтоплены два гостевых объекта и два объекта общепита.

15 деревьев упали в Пицунде, из-за чего город был заблокирован, но в течение часа ситуация была исправлена. Частные и многоквартирные дома не пострадали, но на две машины туристов упали деревья. К администрации города они нареканий не имеют.

Менее всего от стихийных бедствий пострадал Ткуарчалский район, отметил глава администрации Исидор Дочия. На трассу упали четыре дерева, но дороги были расчищены оперативно, света нет лишь в селах Окум и Бедиа Ду, где меняют столбы.

В селах Аберкыт, Шашикуара, Батигуара Галского района были повалены несколько деревьев, в селе Хяцха на здание старого общежития упало дерево, но никто не пострадал. Линии электропередач в стабильном состоянии, объяснил глава администрации Константин Пилия.

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа рассказал, что повреждения получили не только дома и здания, но и четыре тепличных хозяйств в селе Хыпста, Кындыг, Ачадара, клубничное хозяйство в селе Адзюбжа.

Цена стихии

Глава "Апсныргылара" Руслан Тванба объяснил, что кровля одного многоквартирного дома занимает площадь в среднем 1000-2000 квадратных метров.

"Самая большая проблема у нас с лесом. Если мы со всех наши складов соберем, наберем не больше 1000 квадратов. Единственный выход – у нас есть постоянный сочинский поставщик, который предлагает цены на две-три тысячи ниже, чем местные организации. Нужно будет с ним решать вопрос", - сказал он.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил, что главы администраций смогли на местах организовать работу, но они не смогут самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой для ликвидации последствий стихии.

По его словам, по республике пострадали предварительно 95 частных домов и 57 высотных домов.

"Кроме того, сил, которые смогут одновременно встать на крыши высотных домов и проводить работы, у нас практически нет ни в одном районе. Нам придется делать по степени повреждений", - добавил Анкваб.

По словам президента Аслана Бжания, предварительные цифры говорят о том, что государство понесет расходы на несколько десятков миллионов рублей.

"Это существенные деньги. Поэтому правоохранительным органам будет дано поручение, чтобы они тщательно следили за качеством работ. Расходы тяжким бременем ложатся на бюджет и они должны быть оправданы ", - сказал он.

Президент добавил, что все заявления от граждан будут приниматься и рассматриваться, финансирование будет возможно также в рамках резервного фонда президента.