"Черноморэнерго": ремонтные работы во всех районах продолжатся и 6 июля

Сильный ветер с дождем прошел в Абхазии в воскресенье 4 июля. От последствий стихийного бедствия пострадала значительная часть республики.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго" Саид Блабба в интервью радио Sputnik рассказал, какой ущерб нанес энергосистеме шквальный ветер, который пронесся в Абхазии 4 июля.

По его словам, в течение дня большая часть жителей республики получит электричество, однако есть работы, которые перейдут на 6 июля.

"Есть труднодоступные места, куда техника не может добраться. Мы распределили по районам необходимый материал для ведения работ, люди непрестанно продолжают восстанавливать подачу электроэнергии", - заметил заместитель главного инженера РУП "Черноморэнерго".

Он отметил, что в республике нет ни одного района, который бы не пострадал от стихии, но наибольший ущерб нанесен энергосетям Гагрского, Гудаутского района и Сухума.

"В Очамчырском, Гулрыпшском и Ткуарчалском районах ущерб менее значительный. Наши сотрудники занимаются восстановлением электроэнергии там, где ее сейчас нет", - подчеркнул он.

Поваленные деревья во многих местах повредили линии электропередач, также упали столбы, отметил специалист.

"Сначала идет восстановление линий 6-10-ти киловольт, такие линии повредились в Гагрском районе и в Ткурачале, они будут восстановлены в течение дня. Во многих местах провода еще лежат на земле, в таком виде подключать их к сети мы, конечно, не можем, из-за высокой опасности для людей. Поэтому провода сначала необходимо поднять, до этого мы не можем подключить питание", - рассказал Блабба.

Сильный ветер с дождем и шторм обрушился на республику вечером 4 июля. В республике были повалены деревья, оборваны линии электропередач. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.