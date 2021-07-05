Разборный мост приобретут для установки в Кодорском ущелье

Старый мост через реку Кодор обрушился в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье в пятницу 2 июля. Организована временная схема движения.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Для перекрытия упавшего в селе Генцвиш моста необходимо приобрести специальный средний автодорожный разборный мост, стоимостью 9 200 000 рублей, сказал премьер-министр Александр Анкваб на совещании с президентом Асланом Бжания 5 июля.

По его словам, восстановить мост через реку Кодор невозможно, так как для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника, которая туда попасть не сможет. Для решения ситуации необходимо закупить САРМ – средний автодорожный разборный мост, который предназначен для наведения и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки, длиной в 32 метра.

Средняя стоимость такого моста 9 200 000 рублей, доставка обойдется еще в 300 000 рублей. Закупить его можно в Таганроге, сказал Анкваб.

"Это самый быстрый и удобный вариант, по нему сможет проехать любая техника. Этих средств в бюджете нет, будем изыскивать другим способом. Этот мост точно будет работать, и будет стоять очень долго", - добавил он.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что проблема требует быстрейшего решения и предложил обратиться к погрануправлению ФСБ России или Министерству обороны России, поинтересоваться, есть ли разборный мост на их складах.

Мост через реку Кодор обрушился в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье в пятницу 2 июля. По словам специалистов, течение реки во время паводка смыло грунт, что и стало причиной обрушения моста. Несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, оказались без сообщения с остальной частью республики.

Временную схему движения решили провести по старому мосту через Кодор, расположенному неподалеку. Отмечается, что опоры этого моста в удовлетворительном состоянии, но поверх них нужно настелить новое дорожное покрытие.

