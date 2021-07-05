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Разборный мост приобретут для установки в Кодорском ущелье

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Старый мост через реку Кодор обрушился в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье в пятницу 2 июля. Организована временная схема движения.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Для перекрытия упавшего в селе Генцвиш моста необходимо приобрести специальный средний автодорожный разборный мост, стоимостью 9 200 000 рублей, сказал премьер-министр Александр Анкваб на совещании с президентом Асланом Бжания 5 июля.

© Foto / МЧС РА
В Кодорском ущелье обрушился мост

По его словам, восстановить мост через реку Кодор невозможно, так как для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника, которая туда попасть не сможет. Для решения ситуации необходимо закупить САРМ – средний автодорожный разборный мост, который предназначен для наведения и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки, длиной в 32 метра.

Средняя стоимость такого моста 9 200 000 рублей, доставка обойдется еще в 300 000 рублей. Закупить его можно в Таганроге, сказал Анкваб.

"Это самый быстрый и удобный вариант, по нему сможет проехать любая техника. Этих средств в бюджете нет, будем изыскивать другим способом. Этот мост точно будет работать, и будет стоять очень долго", - добавил он.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что проблема требует быстрейшего решения и предложил обратиться к погрануправлению ФСБ России или Министерству обороны России, поинтересоваться, есть ли разборный мост на их складах.

Мост через реку Кодор обрушился в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье в пятницу 2 июля. По словам специалистов, течение реки во время паводка смыло грунт, что и стало причиной обрушения моста. Несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, оказались без сообщения с остальной частью республики.

Временную схему движения решили провести по старому мосту через Кодор, расположенному неподалеку. Отмечается, что опоры этого моста в удовлетворительном состоянии, но поверх них нужно настелить новое дорожное покрытие. 

 

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