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Российский турист утонул в Гагре во время шторма

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (21)
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Sputnik Абхазия
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МЧС Абхазии настоятельно просит граждан и гостей республики быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не купаться в шторм.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения утонул в Гагре во время сильного шторма в понедельник 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Водолазы обследуют акваторию Черного моря
© Sputnik / Константин Чалабов
МЧС Абхазии: в устье реки Кяласур утонул человек, его личность не опознана

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17:45 в понедельник 5 июля.

Отмечается, что Петрова пытался спасти другой турист, которого едва удалось вытащить живым из моря.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что в 15:27 удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца Евгения Третьякова,1981 года рождения, и Фарида Ахметова из Набережных Челны, 1996 года рождения.

Ранее сообщалось об утонувшем в устье реки Кяласур человеке, чья личность не установлена.

В воскресенье вечером шторм, шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию. Во время шторма 4 июля в море утонул турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения. Люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн. Тело погибшего еще не найдено.

Утром 5 июля утонул гражданин Абхазии Батал Отырба, он упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района.

Сотрудникам МЧС удалось спасти в Гагре другую российскую туристку Марину Кочеткову. Утром 5 июля она зашла в море и не могла самостоятельно выбраться. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды.  

Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (21)

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