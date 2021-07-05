Российский турист утонул в Гагре во время шторма

МЧС Абхазии настоятельно просит граждан и гостей республики быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не купаться в шторм.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Житель Пятигорска Ростислав Петров 2000 года рождения утонул в Гагре во время сильного шторма в понедельник 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 17:45 в понедельник 5 июля.

Отмечается, что Петрова пытался спасти другой турист, которого едва удалось вытащить живым из моря.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что в 15:27 удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца Евгения Третьякова,1981 года рождения, и Фарида Ахметова из Набережных Челны, 1996 года рождения.

Ранее сообщалось об утонувшем в устье реки Кяласур человеке, чья личность не установлена.

В воскресенье вечером шторм, шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию. Во время шторма 4 июля в море утонул турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения. Люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн. Тело погибшего еще не найдено.

Утром 5 июля утонул гражданин Абхазии Батал Отырба, он упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района.

Сотрудникам МЧС удалось спасти в Гагре другую российскую туристку Марину Кочеткову. Утром 5 июля она зашла в море и не могла самостоятельно выбраться. По счастливой случайности ее вынесло волной к берегу, и девушку удалось вытащить из воды.