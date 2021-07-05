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Три пациентки с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1377)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210705/1032778580/Tri-patsientki-s-COVID-19-skonchalis-v-Gudautskom-gospitale.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 17999 человек. Зарегистрировано 254 летальных случая. Выздоровели 15573 человека.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Три пациентки с диагнозом коронавирусная инфекции 72, 73 и 82 лет скончались в Гудаутском госпитале 4 и 5 июля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 181 человека из 545 протестированных. Это антирекорд зафиксированных за сутки случаев заражения с января месяца - 11 января было зафиксировано 179 случаев COVID-19.

 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 35, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1377)

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