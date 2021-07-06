Укол от COVID-19: как проходит вакцинация в Абхазии и сколько доз осталось

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в республике 11 мая, во всех городах и районах Абхазии были организованы условия для ее проведения. О том, сколько человек провакцинировалось и когда закончится первая партия "Спутник V", читайте в материале Sputnik.

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, которая прибыла в Абхазию из России, составила 6,5 тысячи доз. Одна доза включает в себя два компонента препарата.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Вакцинация и сроки

Вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается в Абхазии, по информации, предоставленной Минздравом республики, первым компонентом "Спутник V" на 5 июля привилось 5873 человека, второй укол сделали 2993 пациента. Как пояснили в ведомстве, в каждую дозу входят оба компонента.

Ориентировочно, к концу недели вакцинация первым компонентом завершится, однако врачи продолжат делать второй укол, пока не израсходуют остаток вакцины, сообщили в Минздраве.

Что касается поставок второй партии "Спутник V", то в ведомстве отметили, что соответствующий запрос направлен в Российскую Федерацию, и этот вопрос ожидает своего решения. О количестве доз вакцины от коронавирусной инфекции, которая прибудет в республику, пока не сообщается.

Желающих привиться прибавилось

Начальник Управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воуба рассказала, что в начале кампании по вакцинации многие люди опасались прививаться, однако постепенно ситуация стала меняться, и в данный момент число желающих сделать укол увеличилось.

"Сейчас, когда первой партии вакцины осталось не так много, записывающихся на уколы стало много. При этом прививка первым компонентом вакцины "Спутник V" в ближайшие несколько дней завершится, а уколы вторым компонентом будут продолжаться", - подчеркнула она.

Также Воуба рассказала, что жители Абхазии стали пренебрегать мерами безопасности, поэтому новые ограничения, которые вступили в силу 5 июля, были необходимы.

"Медикам нужна помощь, для этого люди должны бережнее относиться к своему здоровью, потому что пациентов стало намного больше, каждый день растет количество больных. К тому же надо отметить, что у многих людей нет возможности лечиться в домашних условиях, поэтому они хотят лечиться в стационаре", - заметила она.

Пока медики справляются с обслуживанием большого количества зараженных коронавирусной инфекцией. Однако, если будут увеличиваться коечные места для больных коронавирусом, то в этом случае может встать вопрос нехватки медицинского персонала, подчеркнула Ирма Воуба.

Ранее министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сообщал, что республика попросила российскую сторону направить в случае необходимости врачей для помощи абхазским медикам. Также главный терапевт страны Анжела Арчелия сообщала, что абсолютное большинство сделавших прививку в Абхазии не ощутило никаких побочных действий. Случаев госпитализации после прививки не зафиксировано.