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Стало известно, когда возобновится движение троллейбусов в Сухуме после урагана

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (23)
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Ливень и шквалистый ветер, обрушившиеся на Абхазию, стали причиной разрушения кровли зданий, обрыва электросетей и кабелей.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Движение троллейбусов в Сухуме возобновится не ранее чем через 20 дней, сказал директор департамента по управлению транспортом и организацией движения Тимур Абгадж на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в администрации столицы. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тимур Абгадж подчеркнул, что троллейбусные линии особенно сильно пострадали на Маяке и Кодорском шоссе. Только по Кодорскому шоссе повреждено 28 столбов, также от упавших деревьев сильно повреждены провода и перетяжки.

"Основной ущерб произошел именно по Маяку и Кодорскому шоссе. На Кодорском шоссе до сих пор идут работы, нашим работникам нужен кран, чтобы поднять упавшие столбы", - отметил Абгадж. 

Сильный ветер с дождем обрушился на Абхазию вечером 4 июля, были повалены деревья, оборваны линии электропередач. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (23)

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