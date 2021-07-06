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Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (135)
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Sputnik Абхазия
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Погода Черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием южного циклона.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В среду 7 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (135)

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