Прогноз погоды в Абхазии на среду 7 июля

Погода Черноморского побережья Абхазии в среду будет находиться под влиянием южного циклона.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. В среду 7 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.