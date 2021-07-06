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Режим перехода абхазо-грузинской границы пересмотрели в связи с пандемией

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Перейти государственную границу Абхазии через КПП "Ингур" можно будет с 9:00 до 19:00 после медико-санитарного контроля состояния здоровья.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Ограничения, введенные на границе Абхазии с Грузией, пересмотрели в пользу упрощения режима пропуска, сообщает ГАЛ ТВ.

Это дает возможность жителям Галского района Абхазии провакцинироваться от коронавирусной инфекции не только по месту проживания, но и на территории Грузии. Кроме того у КПП открыли медицинский пункт, в котором будут вести учет пересекающих границу после вакцинации.

Ограничения перехода абхазо-грузинской границы были введены в 2020 году в первую волну пандемии, границу могли проходить только сотрудники ИнгурГЭС и пожилые люди, нуждавшиеся в экстренной медицинской помощи. За время ограничений несколько раз на Ингуре открывали гуманитарный коридор, через который из Грузии в Абхазию только в прошлом году вернулись более 500 человек.

 

 

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