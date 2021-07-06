В Гагре спасли тонувшего в море российского туриста

Турист из Перми купался в штормящем море у берегов Гагры будучи в нетрезвом состоянии.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Гагрские спасатели вытащили из моря тонувшего 35-летнего российского туриста, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Турист из Перми Вадим Закиров купался в штормящем море в нетрезвом состоянии, отмечается в сообщении.

По словам сотрудников районного ПСО, в спасении туриста им помогли жители города. Закирова доставили в больницу.

Несчастные случаи на воде участились в последнее время в Абхазии. Накануне в Гагре спасли тонувшую туристку, но еще одного приезжего на отдых в Абхазию спасти не удалось, днем ранее море унесло жизнь еще одного туриста, все они купались в море в шторм. Сегодня в море унесло туристку из Санкт-Петербурга с тремя ее детьми, жизнь одного ребенка спасти не удалось, женщину еще не нашли.