Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 18 тысяч

Общее число выявленных случаев коронавирусом в Абхазии превысило 18 тысяч. Выздоровели свыше 15,5 тысяч человек, зарегистрировано 255 летальных случаев.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 480 человек в Абхазии, болезнь подтвердилась у 163 из них, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавиурса. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в республике превысило 18 тысяч.

В Гудаутском ковидном госпитале 5 июля умерла 65-летняя женщина.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Количество пациентов в Гудаутской ЦРБ выросло до 101 человека. В тяжелом состоянии 30 пациентов, состояние здоровья 41 – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице на стационарном лечении 41 пациент, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 37, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.