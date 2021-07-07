"Жара" в Гагре: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июнь

В первый летний месяц инспекторы страны выписали 405 штрафов за езду в нетрезвом состоянии, что на 59 протоколов больше, чем в мае. Также второй месяц подряд в нашу "пьяную" статистику попадает несовершеннолетний водитель подшофе.

Sputnik

Не достигшие совершеннолетия подвыпившие автолюбители, у которых пока даже нет водительского удостоверения, появляются в сводках МВД не так часто, но за последние два месяца они дважды пополнили статистику нарушения правил дорожного движения. На этот раз не повезло 17-летнему "весельчаку" из Сухума.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за июнь

Всего за июнь "антиалкогольным" санкциям подверглись 405 нетрезвых водителей. Почти треть из них попались в Гагре и Гагрском районе, что делает эту часть страны "лидером" сводок третий месяц подряд. В принципе, тройка "призеров" осталась неизменной с мая. На втором месте по-прежнему Гудаута, где оштрафовали за езду подшофе 97 автолюбителей, на третьем Сухум с 68 протоколами.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за июнь

Все еще непривычно видеть столицу Абхазии на этой позиции, так как она почти всегда вырвалась вперед с существенным отрывом от других городов и районов республики. Эта динамика периодически менялась с конца прошлого года.

Относительный "сухой" закон по-прежнему действует в Галском и Ткуарчалском районах, но разница в том, что самый отдаленный район Абхазии в мае и июне с последнего места – восьмого – переместился на седьмое.

В возрастной категории тоже были некоторые изменения в июне. Водители от 30 до 35 лет не смогли "удержаться" на высшей планке и уступили более молодым людям – тем, кому от 30 до 35 лет. Обладатели "серебра" в мае – нетрезвые автолюбители старше 50 лет – на этот раз довольствуются "бронзой".

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за июнь

Самому старшему нарушителю в минувшем месяце было 74 года. Он младше своего майского "предшественника" на восемь лет. Также в "подвыпивший" список в июне попали три женщины в возрасте 35, 44 и 40 лет, одна из которых была гостьей страны из Краснодара.