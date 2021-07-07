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В Гудаутском ковидном госпитале ждут специалистов для настройки и запуска томографа

© Sputnik / Алексей Даничев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1380)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210707/1032785432/Kompyuternyy-tomograf-Gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-vyshel-iz-stroya.html

На сегодня стационарное лечение в Гудаутской больнице проходит 101 человек с коронавирусом, более 30 из них - в тяжелом состоянии.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба осмотрел кабинет временно нефункционирующего компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале, сообщается на сайте Минздрава Абхазии.

Отмечается, что аппарат не могут ввести в эксплуатацию по техническим причинам. Но уже в ближайшие дни в медучреждении ожидают приезда квалифицированных специалистов, которые проведут все необходимые работы и запустят КТ.

На сегодня стационарное лечение в Гудаутской больнице проходит 101 человек с коронавирусом, более 30 из них - в тяжелом состоянии.

По словам главы Минздрава, в ковидном госпитале пока не требуется открытие дополнительных отделений, медучреждение справляется с нагрузкой. Но при необходимости допотделения в Гудаутской ЦРБ откроют, также туда направят дополнительные бригады медиков.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1380)

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