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Минздрав Абхазии: лечение российских туристов с COVID-19 проводится бесплатно

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1380)
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Sputnik Абхазия
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Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 18 тысяч. За все исследования, проводимые в рамках лечения пациентов с COVID-19, платит государство.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в государственных медучреждениях Абхазии проводится бесплатно, сообщает Минздрав Абхазии на своем сайте.

© Sputnik / Кирилл Шипицин
Трое российских туристов с коронавирусом лечатся в Абхазии

С момента вспышки COVID-19 в Абхазии все анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно для всех пациентов, в том числе и амбулаторного звена, независимо от их места жительства или гражданства, отмечают в Минздраве.

Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и к докторам, работающим в них.

На прошлой неделе главврач Инфекционной больницы Сухума Астамур Гуния заявил, что обращаемость российских туристов в медучреждения Абхазии высокая.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1380)

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