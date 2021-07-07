Минздрав Абхазии: лечение российских туристов с COVID-19 проводится бесплатно

Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 18 тысяч. За все исследования, проводимые в рамках лечения пациентов с COVID-19, платит государство.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в государственных медучреждениях Абхазии проводится бесплатно, сообщает Минздрав Абхазии на своем сайте.

С момента вспышки COVID-19 в Абхазии все анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно для всех пациентов, в том числе и амбулаторного звена, независимо от их места жительства или гражданства, отмечают в Минздраве.

Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и к докторам, работающим в них.

На прошлой неделе главврач Инфекционной больницы Сухума Астамур Гуния заявил, что обращаемость российских туристов в медучреждения Абхазии высокая.