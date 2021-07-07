В консульском пункте Посольства России в Гагре проведут выдачу паспортов

Консульский пункт Посольства России в Гагре работает в летние месяцы для выдачи и замены российских загранпаспортов, а также оказания помощи российским туристам.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Выдача готовых пятилетних российских загранпаспортов будет производиться с 13 июля по будням с 10:00 до 12:00 в Гагре в консульском пункте Посольства России, сообщается на странице Посольства в Facebook.

Консульский пункт работает в здании гагрского районного отделения милиции на втором этаже.

Для получения нового паспорта нужно предъявить прежний документ или иной документ, удостоверяющий личность. В Посольстве напоминают, что, если срок загранпаспорта истек и отсутствует российский внутренний паспорт, то проводится платная проверка наличия российского гражданства стоимостью 4 810 рублей.

С 12:00 до 16:00 в консульском пункте Гагры будет вестись прием заявлений на десятилетние биометрические загранпаспорта. Новый паспорт обойдется в 5 920 рублей.

Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.