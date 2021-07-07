"Я не успел искупаться!": как избежать несчастного случая на воде

В Абхазии участились несчастные случаи на воде, практически каждую неделю МЧС докладывает о летальных исходах среди туристов. Sputnik поговорил со специалистами и узнал, кто "виноват" в том, что люди тонут, и что делать, если ты попал в плен водной стихии.

Асмат Цвижба, Sputnik

Летний курортный сезон в Абхазии в самом разгаре. В этом году курорты республики заполнены туристами, которые бегут от пандемии коронавируса к открытым границам. Отели и гостиницы забиты "под завязку", в туристические места не пробиться, в городах даже образовываются пробки.

Но в этом году турсезон принес не только хорошие вести. За последние несколько недель спасателям МЧС Абхазии пришлось нелегко, один за другим туристы нарушают правила безопасности, лезут в штормящее море, не обращают внимания на бурлящие реки и свое нетрезвое состояние.

Новостные сводки пестрят заголовками "В Гагре спасли тонувшего туриста", "Туристку и ее детей унесло в море", "Российский турист утонул в Гагре", "В устье реки Кяласур утонул человек". В лучшем случае спасателям удается вытащить любителей экстрима из воды, в худшем отпуск заканчивается летальным исходом.

Причины несчастных случаев

Причин несчастных случаев в воде несколько, объяснил начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Сабуа. Во-первых, большинство пляжей республики не соответствуют нормам безопасности – нет ограничительных буев, флагов, разрешающих и запрещающих купаться, не везде очищено морское дно.

"На каждом пляже каждые 50 метров должны быть спасатели, не из личного состава МЧС, а нанятые администрацией. Мы это объясняли главам администраций и говорили, что готовы бесплатно обучить людей. Обычно нам говорят, что на эти цели не заложены деньги в бюджете", - сказал начальник Госинспекции.

Во-вторых, люди халатно относятся к предупреждениям о шторме и, несмотря на опасность, входят в воду.

"Очень много случаев, когда наши спасатели успевают вытаскивать людей из моря или не дают им заходить во время шторма. Когда их спрашивают, зачем они заходят в воду в шторм, они объясняют, что отдыхать им осталось всего несколько дней, и как они могут упустить возможность искупаться в море", - рассказал Сабуа.

Осознанный риск

По словам психолога Анжелы Ладария, специалисты называют поведение, при котором человек осознанно идет на риск, суицидальным.

"Людям свойственно нарушать запреты. Рискованное поведение – отклонение от нормы. Обычно это формируется в подростковом возрасте. Если склонность к риску была в подростковом возрасте, она остается и в последующем. Просто у кого-то инстинкты самосохранения срабатывают, у кого-то все перерастает в более сложную форму", - объяснила она.

По мнению Ладария, чтобы предостеречь таких людей от риска, нужно делать акцент на визуализации – распространять листовки об опасностях, размещать рекламу в гостиницах, на пляжах и задействовать психологическую службу МЧС, в особенности в летний курортный сезон.

Помогите, я тону!

Зачастую туристы и местные жители не оценивают опасность штормящего моря, некоторые и вовсе любят "покататься" на волнах.

По словам Сабуа, в море опасно заходить, когда шторм уже достиг двух баллов.

"Один и полтора балла – это небольшие волны, до одного метра. Но, тем не менее, когда море грязное, неизвестно, что может быть под водой, можно порезаться или удариться. Поэтому в штормовую погоду лучше вовсе не заходить в воду", - сказал он.

Если человек все же не побоялся волн, но понял, что переоценил свои силы и начинает тонуть, паниковать не стоит, объяснил спасатель.

"Нужно наоборот отплыть от берега, чтобы волна не закрутила, и человек не ударился головой о камень. Нужно отплыть от берега, немного отдохнуть", - сказал он.

Сабуа подчеркнул, что наиболее опасно заходить в воду в нетрезвом состоянии и необходимо тщательно следить за детьми.

По словам специалиста, в 2020 году МЧС зафиксировало 12 несчастных случаев на воде. Только за июнь и июль 2021 года было зафиксировано около десяти таких случаев.