В Абхазию приехал муж российской туристки, которую унесло течением в море

Туристка из Санкт-Петербурга Тамара Молчанова с тремя детьми решила искупаться в горной реке Бзыбь у ее устья, но течение унесло всех в море.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В Пицунду приехал супруг российской туристки Тамары Молчановой, которую накануне унесло в море в акватории Гагрского района, сообщает МЧС Абхазии.

Несчастный случай произошел утром 5 июля, когда Молчанова и трое ее детей отправились купаться в горную реку Бзыбь, после того как им запретили купаться в штормящем море. Сильное течение реки стало уносить их в море. Детей вытащили из воды, но самый младший ребенок был уже мертв.

Супруг Молчановой приехал вместе с семилетней дочерью, которую сотрудники МЧС Абхазии после спасения направили в детскую больницу Сочи. Специалисты оценили состояние девочки как удовлетворительное, но она нуждается в серьезной психологической помощи.

Сейчас с родственниками Молчановой работают медики МЧС Абхазии, в том числе психолог.

Поиски туристки пока не принесли результатов.

По данным МЧС Абхазии, за лето 2021 года зафиксировано до 10 несчастных случаев на воде.