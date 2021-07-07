Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июля

В Абхазии участились несчастные случаи на воде, практически каждую неделю МЧС докладывает о летальных исходах среди туристов. Sputnik поговорил со специалистами и узнал, кто "виноват" в том, что люди тонут, и что делать, если ты попал в плен водной стихии.

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