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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 8 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (136)
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Sputnik Абхазия
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Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В четверг 8 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен кратковременный  дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С,  днем от +24°С до +29°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (136)

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