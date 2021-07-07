Компьютерный томограф в Гудаутской больнице запустили в тестовом режиме

Аппарат не функционировал более недели, его программное обеспечение сбилось в результате перепада электроэнергии.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Специалисты из Белоруссии, которые занимаются установкой нового программного обеспечения на КТ Гудаутского ковидного госпиталя, запустили его в тестовом режиме, сообщает Минздрав Абхазии.

Мастера понаблюдают за работой аппарата для выявления возможных сбоев, и если их не будет, КТ начнут использовать уже в течение одного-двух дней. При этом специалисты отметили, что сразу перегружать аппарат не стоит.

Глава Минздрава Абхазии лично проследил за тем, как устраняли неполадки томографа. Он сказал, что аппарат необходимо ввести в эксплуатацию как можно скорее, так как в нем нуждаются пациенты. В Гудаутском госпитале - главном ковидном центре Абхазии - на стационарном лечении находятся более 100 человек.

Программное обеспечение КТ Гудаутского госпиталя слетело на прошлой неделе из-за перепада электроэнергии.