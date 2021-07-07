В Гудаутском ковидном госпитале скончалась 56-летняя пациентка

Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний выросло до 18341. Выздоровели 15640 человек, 256 скончались.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. В Гудаутском ковидном госпитале 6 июля скончалась женщина 56 лет, сообщает Оперштаб по COVID-19.

Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 499 человек в Абхазии за последние сутки, наличие вируса подтвердилось у 179 из них.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ сейчас на стационарном лечении находятся 108 человек. Из них в тяжелом состоянии 39 пациентов, средней степени тяжести – 29. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 14 из которых в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 28, в Гагрской ЦРБ – 39, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.