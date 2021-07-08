Гагра попала в список популярных курортов для отдыха всей семьей в июле

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений в июле для отдыха всей семьей, об это сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
Самые популярные направления в июле – Крым, Краснодарский край и Абхазия.
При этом туристы на одну ночь останавливаются в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде, чтобы отдохнуть на пути на юг.
По статистике TVIL.RU, семьи бронируют в июле отдых от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки.
Отмечается, что самый дешевый отдых будет в Воронеже, дороже – в Санкт-Петербурге.
Десять популярных направлений для путешествий с семьёй в июле:
|Евпатория
|3347 рублей
|10 ночей*
|Сочи
|3048рублей
|9 ночей
|Ростов-на-Дону
|2556 рублей
|1 ночь
|Гагра
|2692 рубля
|11 ночей
|Санкт-Петербург
|3567 рублей
|5 ночей
|Москва
|2885 рублей
|6 ночей
|Воронеж
|2292 рубля
|1 ночь
|Казань
|2835 рублей
|4 ночи
|Банное
|3261 рубль
|5 ночей
|Волгоград
|3220 рублей
|2 ночи
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха семьями с детьми на июль 2021 года.
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха