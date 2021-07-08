Гагра попала в список популярных курортов для отдыха всей семьей в июле

Сервис бронирования жилья ко Дню семьи, любви и верности определил, куда поехать всей семьей отдыхать в июле.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений в июле для отдыха всей семьей, об это сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Самые популярные направления в июле – Крым, Краснодарский край и Абхазия.

При этом туристы на одну ночь останавливаются в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде, чтобы отдохнуть на пути на юг.

По статистике TVIL.RU, семьи бронируют в июле отдых от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 2,3 до 3,6 тысячи рублей в сутки.

Отмечается, что самый дешевый отдых будет в Воронеже, дороже – в Санкт-Петербурге.

Десять популярных направлений для путешествий с семьёй в июле:

Евпатория 3347 рублей 10 ночей* Сочи 3048рублей 9 ночей Ростов-на-Дону 2556 рублей 1 ночь Гагра 2692 рубля 11 ночей Санкт-Петербург 3567 рублей 5 ночей Москва 2885 рублей 6 ночей Воронеж 2292 рубля 1 ночь Казань 2835 рублей 4 ночи Банное 3261 рубль 5 ночей Волгоград 3220 рублей 2 ночи

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха семьями с детьми на июль 2021 года.

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха