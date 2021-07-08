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"Черноморэнерго": подстанция "Очамчыра-тяга" работает в штатном режиме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На электроподстанции "Очамчыра–тяга" мощностью 32 мегаватт 29 июня произошел пожар, из-за которого часть Очамчыры и несколько сел района остались без электричества.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Подстанция "Очамчыра-тяга" введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме, сообщает в четверг 8 июля пресс-служба "Черноморэнерго". 

© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
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Возгорание подстанции "Очамчыра-тяга" мощностью 32 мегаватт случилось утром 29 июня, в результате пожара оборудование подстанции сгорело, значительная часть района осталась без света.

К месту аварии выезжал президент Абхазии Аслан Бжания, он осмотрел последствия пожара, а затем провел совещание в администрации Очамчырского района.

Президент дал указание руководству "Черноморэнерго" обеспечить усиление мер противопожарной безопасности на подстанциях и следить за санитарным состоянием внутри станций и на прилегающих территориях.

На комитетском заседании Парламента 1 июля глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа сообщил, что обстоятельства пожара на электроподстанции "Очамчыра-тяга" выясняются, но ЧП не связано с нагрузкой на подстанции.

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