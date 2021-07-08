Начались выплаты абхазских пенсий и пособий за июнь

Сумма начисления пенсий, пособий и доплат за июнь в целом по Абхазии составляет 95,606 миллионов рублей.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Пенсионный фонд Абхазии начал осуществлять выплаты пенсий и пособий за июнь, пишет агентство "Апсныпресс".

Первыми начисления получат категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. В частности, по данным Пенсионного фонда в Абхазии, выплаты начнутся в Сухуме, Сухумском, Ткуарчалском и Очамчырском районах.

Из общей суммы начисления пенсий, пособий и доплат за июнь в 95,606 миллиона рублей уже профинансировано 28,974 миллиона рублей.

"В Сухуме начислено 28,511 миллиона рублей, профинансировано 16,993 миллиона рублей; в Сухумском районе начислено 4,507 миллиона рублей, профинансировано 2,189 миллиона рублей; в Ткуарчалском районе начислено 7 миллионов рублей, профинансировано 1,858 миллиона рублей; в Очамчырском районе начислено 13,682 миллиона рублей, профинансировано 7,183 миллиона рублей", - уточняется в публикации агентства.

Всего в Абхазии, по данным на апрель 2021 года, зарегистрировано более 47 300 человек, получающих пенсии и пособии, которые финансируются за счет Пенсионного фонда страны. Около девяти тысяч человек из этого числа не получают российскую пенсию, и им абхазское государство выплачивает 2500 рублей в месяц. С октября 2021 года эта сумма увеличится до 3000 рублей.