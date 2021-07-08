Запись на вакцинацию первым компонентом "Спутник V" в Сухуме приостановлена

Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в республике 11 мая, во всех городах и районах Абхазии были организованы условия для ее проведения.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинация первым компонентом "Спутник V" в Сухуме завершена, рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воуба.

Первая партия вакцины "Спутник V" составила 6,5 тысячи доз, каждая доза состоит из двух компонентов. От этой цифры в Сухуме первым компонентом привили 2995 человек, на проведение вакцинации вторым компонентом может понадобиться до одного месяца, отметила Воуба. На сегодня вторым компонентом вакцины привито 1679 человек.

Начальник Управления здравоохранения столицы заметила, что Минздрав республики обратился к российским коллегам по вопросу доставки в республику второй партии "Спутник V". По ее словам, этот вопрос находится на стадии решения.

Воуба уточнила, что люди, которые записались на проведение вакцинации, но их очередь не подошла до окончания количества препарата, будут вакцинированы как только в страну поступит вторая партия "Спутник V". Она отметила, что списки будут сохранены, и медики будут связываться с пациентами и приглашать их в медицинские учреждения для проведения укола.

Ранее министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сообщал, что республика попросила российскую сторону направить в случае необходимости врачей для помощи абхазским медикам. Также главный терапевт страны Анжела Арчелия сообщала, что абсолютное большинство сделавших прививку в Абхазии не ощутило никаких побочных действий. Случаев госпитализации после прививки не зафиксировано.

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