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Около двух миллионов рублей уйдет на ремонт троллейбусных линий в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Шквалистый ветер и дожди прошли в Абхазии 4 июля. В республике были повалены крупные деревья, которые в некоторых местах обрушились на автомобили, оборваны линии электропередач, нарушены коммуникации, троллейбусные линии, причинен ущерб жилым многоквартирным домам.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. На восстановление троллейбусных линий и опор, которые пострадали из-за шторма 4 июля, понадобится около двух миллионов рублей, рассказал в интервью радио Sputnik директор МУП "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Тимур Амичба.

По его словам, больше всего пострадали линии и опоры в районе центрального рынка, в Кяласуре, Каштаке и Синопе. Частично восстановлено движение троллейбусов по маршруту Новый Район – Рынок и Старый поселок - Рынок. На ликвидацию последствий понадобится около месяца, материал для ремонта будет закуплен в Краснодаре.

Троллейбусное движение на Маяк восстановлено частично. Троллейбусы будут ходить с Маяка до улицы Аидгылара и обратно.

Амичба выразил надежду на то, что финансовая помощь для закупки материала будет предоставлена администрацией Сухума, так как МУП такую сумму не осилит.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Средства из резерва: как государство оказывает помощь жертвам стихии в Абхазии

Шквалистый ветер и дождь обрушились на Абхазию в воскресенье 4 июля. В результате были снесены крыши жилых домов, повалено множество деревьев, пострадали автомобили и были оборваны линии электропередачи и троллейбусные линии.

5 июля президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с представителями администраций районов республики. На совещании премьер-министр Александр Анкваб сказал, что, по предварительной информации, в республике пострадали 95 частных и 57 высотных домов, и подчеркнул, что администрации городов и районов не смогут самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой для ликвидации последствий стихии.

Аслан Бжания отметил, что государство понесет расходы на несколько десятков миллионов рублей, и финансирование будет, возможно, в том числе из резервного фонда президента.

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