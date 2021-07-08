Беслан Эшба и Александр Анкваб обсудили ущерб, нанесенный Сухуму штормом

В воскресенье 4 июля на Абхазию обрушился штормовой ветер и ливень, которые нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Штормовой ветер нанес существенный урон крышам многоэтажных домов, школ, дошкольных учреждений, домам в частном секторе, линиям электропередач, а также троллейбусным опорам и линиям в Сухуме, рассказал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава столицы Беслан Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации.

Отмечается, что на сегодняшний день выявлены повреждения крыш 54 многоквартирных домом, девяти школ, семи детских садов. Информация по пострадавшим автомобилям и домам в частном секторе обрабатывается. По двум многоквартирным домам на улицах Киараз, 15 и Чалмаз, 5 необходимо провести экспертизу.

Уже восстановлено 12 крыш многоквартирных домов, планируется восстановить еще 20. На 22 многоквартирных домах необходимо провести масштабные работы по полной или частичной замене кровли.

На эти мероприятия у города нет средств, поэтому администрация Сухума просит на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров рассмотреть оказание помощи для восстановительных работ в этих домах и нескольких дошкольных учреждениях.

Администрация также просит рассмотреть возможность выделения средств для восстановительных работ троллейбусных линий и опор.

Материалы по ремонту зданий, по которым запрошена помощь, Александр Анкваб передал гендиректору Госкомпании "Апсныргылара" Руслану Тванба.