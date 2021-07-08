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Беслан Эшба и Александр Анкваб обсудили ущерб, нанесенный Сухуму штормом

Беслан Эшба и Александр Анкваб обсудили ущерб, нанесенный Сухуму штормом

Сайт Администрации Сухума
В Абхазии
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Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (27)
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В воскресенье 4 июля на Абхазию обрушился штормовой ветер и ливень, которые нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Штормовой ветер нанес существенный урон крышам многоэтажных домов, школ, дошкольных учреждений, домам в частном секторе, линиям электропередач, а также троллейбусным опорам и линиям в Сухуме, рассказал на встрече с премьер-министром Александром Анкваб глава столицы Беслан Эшба. Об этом сообщается на сайте администрации. 

© Sputnik / Илона Хварцкия
Около двух миллионов рублей уйдет на ремонт троллейбусных линий в Сухуме

Отмечается, что на сегодняшний день выявлены повреждения крыш 54 многоквартирных домом, девяти школ, семи детских садов. Информация по пострадавшим автомобилям и домам в частном секторе обрабатывается. По двум многоквартирным домам на улицах Киараз, 15 и Чалмаз, 5 необходимо провести экспертизу.

Уже восстановлено 12 крыш многоквартирных домов, планируется восстановить еще 20. На 22 многоквартирных домах необходимо провести масштабные работы по полной или частичной замене кровли.

На эти мероприятия у города нет средств, поэтому администрация Сухума просит на ближайшем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров рассмотреть оказание помощи для восстановительных работ в этих домах и нескольких дошкольных учреждениях.

Администрация также просит рассмотреть возможность выделения средств для восстановительных работ троллейбусных линий и опор.

Материалы по ремонту зданий, по которым запрошена помощь, Александр Анкваб передал гендиректору Госкомпании "Апсныргылара" Руслану Тванба.

 

Темы:
Штормовой ветер и ливень в Абхазии (27)

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