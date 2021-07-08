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Бжания назвал примерные сроки поставки второй партии вакцины от COVID-19

© AP Photo / John Minchillo
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (77)
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В четверг 8 июля стало известно, что запись на вакцинацию первым компонентом "Спутник V" в Сухуме приостановлена.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. В конце июля - начале августа Абхазия рассчитывает получить еще одну партию российской вакцины от коронавируса, заявил интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Запись на вакцинацию первым компонентом "Спутник V" в Сухуме приостановлена

Он отметил, что Абхазия уже обратилась с дополнительной заявкой к руководству Российской Федерации, и российская сторона обещала оказать поддержку. 

"12 июля по этому поводу в Москве в Российском фонде прямых инвестиций состоится совещание. Наши заявки находятся в приоритетном положении, и я думаю, я рассчитываю на то, что в течение июля, в конце июля - начале августа мы получим еще одну партию вакцины", - рассказал президент. 

Бжания также сообщил, что сам намерен сделать вакцину, ему по ряду обстоятельств пока нельзя прививаться, как только врачи ему разрешат, он сделает прививку, подчеркнул глава государства.

Кампания по вакцинации началась в Абхазии 11 мая. Прививают российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины в количестве 6,5 тысяч доз была доставлена в республику в конце апреля.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (77)

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